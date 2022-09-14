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Taraftarlardan tam destek

Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Trabzonspor yönetimi ve Abdullah Avcı'ya sosyal medyada sert eleştiriler yapılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Taraftarlardan tam destek
Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Trabzonspor yönetimi ve Abdullah Avcı'ya sosyal medyada sert eleştiriler yapılıyor. Bu durum bazı taraftar gruplarını da harekete geçirdi. Çılgınlar taraftar grubu, yönetim ve teknik heyetin sonuna kadar yanında olduklarını duyurdu. Açıklamada, "Başkanımızın ve teknik kadromuzun sonuna kadar yanındayız. Şampiyonluk yıllar sonra yönetim-teknik kadro uyumu ile geldi. Gelenler, gidenler olacaktır ama bu uyumun bize yeniden şarkılar söyleteceğine inancımız sonsuzdur. Kim farklı plan yapıyorsa bilsin ki karşılarında istikrarı destekleyen bizler olacağız" ifadeleri kullanıldı.
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