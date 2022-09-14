Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından soyunma odasında oyuncularına konuşma yaparak, morallerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi. Başarılı hoca, sorunları araştırarak ve daha çok çalışarak çözeceklerini dile getirerek, "Kaybetmek de kazanmak da futbolun içerisinde var. Şu an iyi bir süreç yaşamıyoruz ama bu süreci toparlaması gereken de bizleriz. Şampiyonluklar sonrasında bazen bu tür dönemler olabiliyor. Sorunları tespit edeceğiz ve çözmek adına gereken her şeyi yine hep birlikte yapacağız. Ben bu durumu kabul etmiyorum, siz de kabul etmeyin, etmeyeceksiniz. Hep birlikte ayağa kalkacağız" diye konuştu.