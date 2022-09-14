Başkan Ağaoğlu’ndan Abdullah Avcı ve oyunculara tam destek: Bu takıma güvenin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi ile futbolcu kadrolarına her zamankinden daha fazla güvendiklerini söyledi. Son zamanlarda aldıkları saha sonuçların camia üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin farkında olduklarını ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bu hepimizi çok üzüyor ancak sporun ve futbolun doğasında olan durumları yaşıyoruz. Son zamanlarda aldığımız saha sonuçları farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın futbolun doğası gereği puan ya da maç kaybettiğiniz zaman değil mücadeleyi bıraktığınız zaman her şeyinizi kaybetmiş olursunuz. Bu çok nettir."

HER ZORLUĞU AŞARLAR

Ağaoğlu, Avcı ve futbolcularına yönetim olarak güvendiklerini belirterek, "Son iki yılda 3 kupa kazandılar. Bu performanslarını devam ettireceklerine dair en küçük bir endişemiz söz konusu dahi değildir" dedi. Taraftarların ve camianın desteğine çok daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmadan onların enerjisi ve desteği dün olduğu gibi yarın da bizi başarıya taşıyacaktır. Başta Abdullah Avcı ve ekibi olmak üzere tüm futbolcu kadromuza her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Onların Trabzonspor'un hedefleri doğrultusunda her zorluğu aşacağına inancımız tamdır."