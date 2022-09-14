Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır Kızılyıldız maçı öncesi açıklamalarda bulundu "Geçen sezondan daha iyisini yapabiliriz"

Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır Kızılyıldız maçı öncesi açıklamalarda bulundu "Geçen sezondan daha iyisini yapabiliriz"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci karşılaşmasında Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bordo mavililerde Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır Kızılyıldız maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Avcı, İyi bir takımız. Geçen sezon yaptığımızdan daha iyisini yapabiliriz. Bu konuda iddialıyım." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 16:13 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 16:33
Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır Kızılyıldız maçı öncesi açıklamalarda bulundu "Geçen sezondan daha iyisini yapabiliriz"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci karşılaşmasında Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bordo mavililerde Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır Kızılyıldız maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

UĞURCAN ÇAKIR: İÇ SAHADA HER MAÇIN FAVORİSİYİZ

"Zor bir maç olacak ama taraftarımızın desteğiyle puan ya da puanlarla başlamak istiyoruz. Grup aşamasına iyi başlamadık. Bunlar olabiliyor. İç sahada her maçın favorisi biziz. Bazen maç içinde duygular karışabiliyor. Bana yakışmayan bir frikik golü yedim. Adana Demirspor maçında yediğim frikik golü bana yakışmadı. Saha içinde bazen duygu değişimleri yaşanabiliyor." açıklamalarında bulundu.

ABDULLAH AVCI: İDDİALIYIM

Abdullah Avcı: "Bence takım savunmasından çok, hücumdayken savunma güvenliğinde problem yaşıyoruz. Son iki maçta, takım savunmasının temellerini attık. Türkiye'de hep en az gol yiyen takımları oluşturduk ve bunu savunma yaparak oluşturmadık. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Motivasyon bunun küçük bir parçası. Sahada yaptığımız tekrarlar önemli. Toplamda 10 resmi maç oynadık. Geçen hafta 3 deplasman yaptık. Bu kolay değil. 7-8 oyuncumuz da değişti. İyi bir takımız. Geçen sezon yaptığımızdan daha iyisini yapabiliriz. Bu konuda iddialıyım. Benim yolum uzun, oyuncuların da öyle. Biz iyi bir takımız. Özellikle kasım ayından sonra çok başka bir takım olacağız. Üstümde bir baskı hissetmiyorum. Trabzonspor taraftarları bize sadece çok güzel duygular hissettirdi. 21 ay sıkışmış bir enerji var. Bence o biraz boşalsın, insanlar rahatlasınlar. Belki bu eleştirilerden cebimize koyabileceğimiz şeyler de çıkar. Günlük, anlık sonuçlarla yaptıklarımızı bir anda yıkıp atamayız. Bizim yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.

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