Trabzonspor'a 90+4 şoku

Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında uzun süre 10 kişi oynayan Ferencvaros'a 3-2 yenilen Trabzonspor dün Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına mutlak galibiyet için çıktı. Karşılaşma öncesi ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz devi, kendisi ile aynı puanda olan Mavi Şimşek'e son dakika golü ile mağlup oldu: 3-2. Ferencvaros sınavında 5. dakikada geriye düşen Fırtına, dün 10'da Rodrigues'in serbest vuruştan (32 metre) attığı enfes golle şok yaşadı.



HEYECAN KASIRGASI

36. dakikada Bakasetas penaltı ile skoru eşitledi. 55'te Badou Ndiaye, ev sahibi takımı yeniden öne geçirdi. Ancak bordo-mavili takım pes etmedi. Bunun karşılığını da 84'te Umut Bozok'un golü ile aldı. Karşılaşma berabere bitecek derken 90+4'te sahneye bu kez Samet Akaydın çıktı. 28 yaşındaki stoper diziyle attığı golle skoru ilan etti. Fırtına bu yenilgiyle 10 puanda kaldı.



AVCI İLK KEZ KAYBETTİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yabancı hocaların çalıştırdığı takımlara hiç yenilmemişti. Başarılı hoca bu süreçte çıktığı 13 Süper Lig maçının 12'sini kazanırken, geçen sezon İsmael yönetimindeki Beşiktaş ile berabere kalmıştı. Dün 14. maçta Montella'lı Adana Demir ile berabere kaldı.



SÜRPRİZ TERCİHLER

Teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya sürpriz bir kadro sürdü. Stoperde Bartra'nın yanında Hugo'yu görevlendiren Avcı, Hamsik'i yine kulübede bekletti. Avcı en önemli sürprizi ise Abdülkadir Ömür'ü kulübeye çekerek yaptı. İkinci yarının başında Bardhi-Ömür, Hamsik-Gbamin değişikliklerini yaptı.