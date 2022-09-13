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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer zorlu mücadelede rakibine 3-2'lik skorla kaybetti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yenilgi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi ile futbolcu kadrolarına her zamankinden daha fazla güvendiklerini söyledi. İşte Ağaoğlu'nun açıklaması...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 19:43
TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübün son haftalarda aldığı olumsuz sonuçları değerlendirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Son zamanlarda aldıkları saha sonuçların camia üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin farkında olduklarını ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

"Bu hepimizi çok üzüyor ancak sporun ve futbolun doğasında olan durumları yaşıyoruz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Sporun içinde yarışmak, kazanmak, kazanmaya çalışmak ve bazen kaybetmek de var.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Son zamanlarda aldığımız saha sonuçları farklı sebeplerden kaynaklanabilir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Ancak hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın futbolun doğası gereği puan ya da maç kaybettiğiniz zaman değil mücadeleyi bıraktığınız zaman her şeyinizi kaybetmiş olursunuz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Zor olanı değil imkansızı başarmak için mücadele etmek de Trabzonspor'un yapısının bir gereğidir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Ne zaman ki mücadele etmeyi bırakırız işte o zaman her şeyimizi kaybederiz."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularına yönetim olarak güvendiklerini belirterek, "Onlar bugüne kadar hep zor olanı değil imkansızı başarmak için mücadele ettiler ve son iki yılda 3 kupa kazanarak bunu da gerçekleştirdiler.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Bu performanslarını devam ettireceklerine dair en küçük bir endişemiz söz konusu dahi değildir." dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Taraftarların ve camianın desteğine çok daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

"Hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmadan onların enerjisi ve desteği dün olduğu gibi yarın da bizi başarıya taşıyacaktır.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Başta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibi olmak üzere tüm futbolcu kadromuza her zamankinden daha fazla güveniyoruz.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı sözleri!

Onların Trabzonspor'un hedefleri doğrultusunda her zorluğu aşacağına, her hedefe ulaşacağına olan inancımız, dün ne kadar güçlüyse bugün de o kadar güçlü. Her birine inancımız, desteğimiz ve güvenimiz de artarak devam edecektir. Hiç kimsenin bundan en ufak bir şüphesi dahi olmasın"

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