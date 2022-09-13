Klas asist

Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı, yine vasatı aşamayan Trezeguet'nin yerine 81. dakikada Naci Ünüvar'ı sahaya attı. Ajax'tan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra harika bir asist yaptı. Kendisine gelen meşin yuvarlağı, harika bir topuk pasıyla Umut Bozok ile buluşturdu. Umut da düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Kısa süre forma giymesine rağmen Trezeguet'ye göre çok daha etkili işler yapan Naci'nin önümüzdeki haftalarda daha çok oynaması bekleniyor. Naci Ünüvar ilk maçında asistine sevindi ama mağlubiyete üzüldü.