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Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası oynanan 2 karşılaşma ile son buldu. Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 1-0'lık skorla boyun eğerken, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2'lik skorla yenildi. Usta yorumcu Erman Toroğlu da kritik 2 karşılaşma ile ilgili Sabah Gazetesi'nde flaş bir yazı kaleme aldı. İşte Toroğlu'nun yazısı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

MELER TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ!

Bence çok güzel maç oldu. İki teknik adamın mücadelesi şeklinde geçti. Ama Başakşehir, takım olarak Beşiktaş'a göre çok daha dengeli.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bir beyinden düşünüyorlar, takım olarak oynuyorlar... Başakşehir ne yaptı? Siyah-beyazlıları kendi silahıyla vurdu.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

O da nasıl oldu; çok iyi pres ve top yaptılar, Beşiktaş'ın hücum presini kırdılar.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Çünkü siyah-beyazlılar, özellikle iç sahada hücum presle, fazla defans yapmadan enerjisini hep hücumda kullanıyordu.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sen siyahbeyazlı takımın enerjisini sırf hücumda kullandırırken pozisyon yakalar, hücumcularını defansa yardıma zorlarsan, defansta rahat edersin.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Halil Umut Meler için söylenecek fazla bir şey yok. Bence Türkiye'nin en iyisi.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Uzun süredir sakattı, sahalara iyi döndü.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ama merak ediyorum yapay zekayla mı geldi yoksa akıl zekasıyla mı?

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

HAKEM KARAOĞLAN SAMET'E DUA ETSİN

Maçta kalite yok ama heyecan ve bol gol var. Trabzonspor'un bir oyun planı yok.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Futbolcular kendi bildiklerini oynuyorlar ve ağır oynuyorlar. Maçın pozisyonu bence Belhanda'nın attığı ve hakem tarafından iptal edilen gol.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Belhanda topu arkadaşına veriyor. Arkadaşı topu, basarak tekrar Belhanda'ya kazandırıyor.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

O da şık bir vuruşla golü atıyor. Hakemin eli havada… Ofsayt mı veriyor diyoruz ama yok.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Belhanda iki kez mi oynadı diyoruz ama o da yok. Belhanda'nın arkadaşı topa dokunuyor ve burada hakem bir yerde hata yapıyor.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bekle, VAR'dan görüş al. Ama Trabzon'un bu kadar yatırım yapmasının, futbolcu almasının karşılığı bu oyun olmamalı.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Hakem Atilla Karaoğlan 3. golü atan Samet'e yatsın kalksın dua etsin, bir de kurban kessin.

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