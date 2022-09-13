Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var

Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var

Abdullah Avcı: Herkes kendine çekidüzen verecek. Herkes üzerine düşeni yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası sert konuştu. Sözlerine "İyi gitmeyen bir durum var" diyerek başlayan başarılı hoca, "Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçında rakibimiz 10 kişi kalmasına rağmen yenildik, Adana Demir'e tam üstünlük kuracakken geçişlerden iki gol yedik. Benim takımımda bunlar yaşanmamalı. Biz o kadar geriye koşacak takım değiliz. Çalışmamıza rağmen bu hataları yapıyoruz. Herkes kendine çekidüzen verecek. Herkes üzerine düşeni yapacak. Biz buradan yine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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