Haberler Trabzonspor Zorlu viraj: 7 günde 3 sınav

Zorlu viraj: 7 günde 3 sınav

Bu sezon henüz ritmini bulamayan son şampiyon Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'na yenilgiyle başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Zorlu viraj: 7 günde 3 sınav
Bu sezon henüz ritmini bulamayan son şampiyon Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'na yenilgiyle başladı. Ligde son 3 maçta 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, bugün Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Montella yönetimindeki güney ekibi, Trabzonspor'la aynı puana (10) sahip. Yaz döneminde önemli transferler yapan Adana Demirspor, en az Fırtına kadar galibiyet istiyor. Karadeniz devi bu maçtan 3 gün sonra Avrupa Ligi'nde 2. karşılaşmasını Kızılyıldız'la oynayacak. 18 Eylül Pazar günü ise yine Akyazı'da Gaziantep mücadelesi var. Yani Trabzonspor, 7 günlük süreçte üst üste 3 maça çıkacak.
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