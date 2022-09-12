DİĞER
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik dönüyor
Karadeniz devinin iki önemli ismi bugün sahada olacak. Fırtına'da yıldız isimlerin iyileşmesi de yüzleri güldürüyor. Karın kaslarından sakatlanan Uğurcan Çakır tedavi sürecini tamamlarken, artık göreve hazır. Ferencvaros deplasmanına götürülen ancak riske edilmeyen başarılı file bekçisinin bugün ilk 11'de olması bekleniyor. Takımın bir diğer kaptanı Marek Hamsik'in de 11'de maça başlaması yüksek ihtimal.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:39