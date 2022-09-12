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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik dönüyor

Karadeniz devinin iki önemli ismi bugün sahada olacak. Fırtına'da yıldız isimlerin iyileşmesi de yüzleri güldürüyor. Karın kaslarından sakatlanan Uğurcan Çakır tedavi sürecini tamamlarken, artık göreve hazır. Ferencvaros deplasmanına götürülen ancak riske edilmeyen başarılı file bekçisinin bugün ilk 11'de olması bekleniyor. Takımın bir diğer kaptanı Marek Hamsik'in de 11'de maça başlaması yüksek ihtimal.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 09:39
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik dönüyor
UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'na Ferencvaros yenilgisiyle başlayan Trabzonspor, lige döndü... Bordo-mavililer, bu gece Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Karadeniz devi, dişli rakibini yenip hem moral bulmak hem de zirve yarışında iddiasını göstermek istiyor. Fırtına'da yıldız isimlerin iyileşmesi de yüzleri güldürüyor. Karın kaslarından sakatlanan Uğurcan Çakır tedavi sürecini tamamlarken, artık göreve hazır. Ferencvaros deplasmanına götürülen ancak riske edilmeyen başarılı file bekçisinin bugün ilk 11'de olması bekleniyor. Takımın bir diğer kaptanı Marek Hamsik'in de 11'de maça başlaması yüksek ihtimal.
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