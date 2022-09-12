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Seri başlasın

Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’a kaybederek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde Adana Demirspor’u yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Seri başlasın
Fırtına, Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz devi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
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