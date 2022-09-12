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En büyük koz Gomez

Ferencvaros maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Uruguaylı forvet, Adana Demirspor karşılaşmasında da takımın en etkili silahı. Uruguaylı yıldız hırs küpü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
En büyük koz Gomez
Fırtına'nın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Maxi Gomez, Ferencvaros deplasmanında ilk yarıda şık bir aşırtma gole imza atmış ardından da Umut'a asist yapmıştı. Hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not alan 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, bugün Adana Demirspor karşılaşmasında da takımın en önemli kozlarından biri olacak. Cornelius'un yerine transfer edilen Uruguaylı oyuncu kısa sürede takımı sahiplenmesi, hareketli oyunu ve takım arkadaşlarını organize etmesiyle de tam not aldı.
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