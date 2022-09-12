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Adana Demirspor - Trabzonspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor TS maçı canlı anlatım | Trabzonspor maçı izle

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Akdeniz ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup edip galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ferencvaros'a mağlup olan Karadeniz temsilcisi ise Adana Demirspor deplasmanından zaferle ayrılarak moral depolamak istiyor. Adana Demirspor - Trabzonspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 21:25
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor TS maçı canlı anlatım | Trabzonspor maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tam gazla devam ediyor. 6. haftada Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor.

Ev sahibi Adana Demirspor, seyircisinin desteğiyle kazanmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ise kritik virajdan kayıpsız dönmek istiyor.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bardhi, Bakasetas, Umut, Trezeguet, Maxi Gomez

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FIRTINA MORAL PEŞİNDE
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR HATA İSTEMİYOR
Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

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