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Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Büyük bir çekişme içinde geçen mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Rodrigues, Ndiaye ve Samet kaydetti. Trabzonspor'un golleri Bakasetas ve Umut Bozok'tan geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 23:38
Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Gol düellosuna sahne olan müsabakayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'un gollerini 10. dakikada Rodrigues, 55. dakikada Ndiaye ve 90+4. dakikada Samet Akaydın kaydetti. Trabzonspor'un golleri 36. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 84. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonuçla Adana Demispor'un puanı 13 oldu. Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

Adana Demirspor gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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