Abdullah Avcı Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Müsabaka 3-2'lik skorla Mavi Şimşekler'in lehine tamamlanırken, bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı maçın sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip 10 kişi kalıyor, geçiş oyunundan iki gol yiyoruz. Şu an için iyi gitmeyen bir durum var. Mesleki hayatımda çok alışık olmadığım şeyler oluyor. Kafamızı kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

"Eksikler formumuzu etkilemedi. Rakibi tebrik ederim. Müthiş bir frikik golüyle geri düştük. Oyunu tamamen elimize alacakken iki gol yedik. En çok çalıştığım konu geçiş oyunları olmasına rağmen, kontradan iki gol yiyemeyiz"

"Rakip 10 kişi kalıyor, geçiş oyunundan iki gol yiyoruz. Şu an için iyi gitmeyen bir durum var. Mesleki hayatımda çok alışık olmadığım şeyler oluyor. Kafamızı kaldıracağız. Herkes kendini sorgulayacak. Neden bunları yaşıyoruz, sorgulayıp bu durumun içinden çıkacağız."