TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer zorlu mücadele için Adana'ya gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik antrenmanı yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Adana deplasmanına hareket etti.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ile Djaniny Semedo kafileden çıkarıldı.
Sakatlıktan çıkan takım kaptanı Uğurcan Çakır ile genç oyunculardan Emrehan Gedikli ise Adana Demirspor kafilesinde yer aldı.
SAKATLIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Trabzonspor, yarın oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun sakatlandığını açıkladı.
Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun sakatlandığı bildirdi.
Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.
Yine aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden oyuncumuz Djaniny Semedo'nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" denildi.
KAÇ HAFTA YOKLAR?
Trabzonspor'da tedavilerine başlanan Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli oldu.
Yusuf Yazıcı'nın 2, Djaniny'nin 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.