TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.