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TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavililerde sakatlık şoku yaşanıyor. Fırtına, Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin sakatlandığını ve tedavilerine başlandığını duyurdu. Peki yıldız futbolcular kaç hafta yok? İşte yanıtı... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 17:51
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik antrenmanı yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Adana deplasmanına hareket etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ile Djaniny Semedo kafileden çıkarıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

Yine aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden oyuncumuz Djaniny Semedo'nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" denildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı ve Djaniny ne zaman sahalara dönecek? İşte yanıtı

KAÇ HAFTA YOKLAR?

Trabzonspor'da tedavilerine başlanan Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli oldu.

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