Tek gün izin

Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynanan maçın ardından Trabzon'a dönen ve ilk gün antrenman yapan Trabzonsporlu futbolcular dün izinliydi. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerine "Bu maçı unutun. Fikstür yoğun. Önümüzde odaklanmamız gereken birçok maç var" dedi.
AvrupaLigi'nde Ferencvaros ile oynanan maçın ardından Trabzon'a dönen ve ilk gün antrenman yapan Trabzonsporlu futbolcular dün izinliydi. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerine "Bu maçı unutun. Fikstür yoğun. Önümüzde odaklanmamız gereken birçok maç var" dedi. Fırtına bugün Adana'ya gidecek.