Hamsik 11’e dönüyor

Bordo-mavili ekipte herkesin yeri bir şekilde doluyor ancak Marek Hamsik olmadığı zaman organizasyonda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Slovak yıldızın yokluğunda Trabzonspor'un oyunu bir türlü oturmadı. 5 haftalık sakatlığını atlatan Hamsik son 2 karşılaşmada sonradan oyuna girmişti. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor mücadelesinde birlikte 11'e yerleşecek. Deneyimli futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kendisini tamamen iyi hissettiğini ve 90 dakika oynayabileceğini söyledi. Bunun üzerine usta çalıştırıcı da onu zorlu deplasmanda 11'de kullanma kararı aldı. Yine takımın saha içindeki ana organizatörü olacak. Varlığı takımı hayli rahatlatacak.