Haberler Trabzonspor ‘En’ler Fırtına’da

‘En’ler Fırtına’da

Süper Lig'de sezon başında birçok takım kadrolarını süper yıldızlarla takviye etti. Trabzonspor da bu ekiplerden biri. Karadeniz ekibi yabancı oyuncularda olmasa da yerli isimlerde en değerli iki futbolcuyu kadrosunda barındırıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
‘En’ler Fırtına’da

Süper Lig'de sezon başında birçok takım kadrolarını süper yıldızlarla takviye etti. Trabzonspor da bu ekiplerden biri. Karadeniz ekibi yabancı oyuncularda olmasa da yerli isimlerde en değerli iki futbolcuyu kadrosunda barındırıyor. Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır 18 milyon euro'luk piyasa değeriyle bu alanda ligin en iyisi olarak dikkat çekiyor. Tecrübeli eldiveni yine bir başka Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı takip ediyor. Lille'den kiralık olarak yuvasına dönen 25 yaşındaki oyuncu 17 milyon euro'luk değeriyle ligin en pahalı ikinci yerli futbolcusu konumunda. Üçüncü basamakta ise 16.5 milyon euro ile Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu yere alıyor. Avcı genç ama tecrübeli bu iki ismine çok güveniyor.

DİĞER
Son dakika: Transfere en çok parayı hangi kulüp harcadı? İşte en çok bonservis bedeli ödeyen kulüpler! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde velayet kararı! Maddi durum kriter değil
Yeni Aslanlar sahne alıyor! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i...
Fenerbahçe transfer dönemini karla kapattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Kasayı dolduracak!
Avcı oyuncularını bu sözlerle motive etti!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26
Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! Amerika Açık'ta şampiyon Swiatek! 01:26
İtalya filede finalde! İtalya filede finalde! 01:00
İtalya filede finalde! İtalya filede finalde! 00:57
Barcelona farka koştu! Barcelona farka koştu! 00:39
Almanya EuroBasket 2022'de çeyrek finalde! Almanya EuroBasket 2022'de çeyrek finalde! 00:38
Daha Eski
10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 00:38
10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 10 kişi Milan deplasmanda kazandı! 00:38
Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! 00:37
Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! Cengiz asist yaptı Marsilya kazandı! 00:00
Atletico farklı kazandı! Atletico farklı kazandı! 23:56
Icardi: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi! Icardi: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi! 23:48