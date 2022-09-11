‘En’ler Fırtına’da

Süper Lig'de sezon başında birçok takım kadrolarını süper yıldızlarla takviye etti. Trabzonspor da bu ekiplerden biri. Karadeniz ekibi yabancı oyuncularda olmasa da yerli isimlerde en değerli iki futbolcuyu kadrosunda barındırıyor. Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır 18 milyon euro'luk piyasa değeriyle bu alanda ligin en iyisi olarak dikkat çekiyor. Tecrübeli eldiveni yine bir başka Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı takip ediyor. Lille'den kiralık olarak yuvasına dönen 25 yaşındaki oyuncu 17 milyon euro'luk değeriyle ligin en pahalı ikinci yerli futbolcusu konumunda. Üçüncü basamakta ise 16.5 milyon euro ile Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu yere alıyor. Avcı genç ama tecrübeli bu iki ismine çok güveniyor.