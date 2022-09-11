Djaniny çok mutlu

Trabzonspor ile kontratını uzatan Djaniny Semedo çok mutlu. Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Kariyerimi Trabzonspor'da sürdüreceğim için mutluyum. Şehri ve takımı seviyorum. Umarım gelecekte çok daha başarılı günler yaşarız ve kupalar kazanırız. Transfer döneminde teklifler geliyordu ancak benim önceliğim her zaman burada kalmaktan yanaydı. Şimdi kafam çok rahat". dedi.
Trabzonspor ile kontratını uzatan Djaniny Semedo çok mutlu. Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Kariyerimi Trabzonspor'da sürdüreceğim için mutluyum. Şehri ve takımı seviyorum. Umarım gelecekte çok daha başarılı günler yaşarız ve kupalar kazanırız. Transfer döneminde teklifler geliyordu ancak benim önceliğim her zaman burada kalmaktan yanaydı. Şimdi kafam çok rahat". dedi.