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‘Biz çıkarız’

Bakasetas, 10 kişi kalan Ferencvaros'u aşamadıkları için çok üzüldü. Yunan yıldız "Ortalama kalitemizi sahaya yansıtabilsek çok rahat kazanabileceğimiz bir karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Bu maçtan dersler çıkaracağız. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bunu gösterip bu gruptan mutlaka çıkacağız" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
‘Biz çıkarız’
Bakasetas, 10 kişi kalan Ferencvaros'u aşamadıkları için çok üzüldü. Yunan yıldız "Ortalama kalitemizi sahaya yansıtabilsek çok rahat kazanabileceğimiz bir karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Bu maçtan dersler çıkaracağız. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bunu gösterip bu gruptan mutlaka çıkacağız" diye konuştu. Bakasetas takım olarak konuştuklarını ve birbirlerine söz verdiklerini belirtti.
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