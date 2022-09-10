Haberler Trabzonspor Kasayı dolduracak

Kasayı dolduracak

37 yıl sonra Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatan ve 2 de Süper Kupa kazanan Abdullah Avcı, Avrupa arenasında da tarihe geçmek istiyor. Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu gruptan çıkmayı hedefleyen Fırtına, bunu başarırsa gelirini 20 milyon euro'nun üstüne yükseltecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Kasayı dolduracak
37 yıl sonra Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatan ve 2 de Süper Kupa kazanan Abdullah Avcı, Avrupa arenasında da tarihe geçmek istiyor. Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu gruptan çıkmayı hedefleyen Fırtına, bunu başarırsa gelirini 20 milyon euro'nun üstüne yükseltecek.
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