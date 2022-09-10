Kasayı dolduracak

37 yıl sonra Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatan ve 2 de Süper Kupa kazanan Abdullah Avcı, Avrupa arenasında da tarihe geçmek istiyor. Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu gruptan çıkmayı hedefleyen Fırtına, bunu başarırsa gelirini 20 milyon euro'nun üstüne yükseltecek.
37 yıl sonra Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatan ve 2 de Süper Kupa kazanan Abdullah Avcı, Avrupa arenasında da tarihe geçmek istiyor. Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu gruptan çıkmayı hedefleyen Fırtına, bunu başarırsa gelirini 20 milyon euro'nun üstüne yükseltecek.