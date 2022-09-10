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Geçen yıl 13 bu yıl ise 10

Son şampiyon Trabzonspor, 2022-23 sezonunun ilk 5 haftasında geçtiğimiz yılın 3 puan gerisinde kaldı. Bordo-mavililer geçen dönem ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, attığı 11 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü ve 13 puanla averajla 2. sırada yer almıştı. Bu sezon ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 6 gol atıp, 5 gol yedi ve 10 puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Geçen yıl 13 bu yıl ise 10

Son şampiyon Trabzonspor, 2022-23 sezonunun ilk 5 haftasında geçtiğimiz yılın 3 puan gerisinde kaldı. Bordo-mavililer geçen dönem ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, attığı 11 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü ve 13 puanla averajla 2. sırada yer almıştı. Bu sezon ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 6 gol atıp, 5 gol yedi ve 10 puan topladı.

EVİNDE BİR BAŞKA

Bordo-mavili takım, Akyazı'da Şenol Güneş Stadı'nda yenilgiyi unuttu. Evinde son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor o tarihten bu yana geçen 545 günde hiç mağlup olmadı. 27 maçta 17 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.

DEPLASMAN DEĞİL!

Fırtına, bu sezon Süper Lig'in 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı. Fırtına, ilk hafta İstanbulspor'u 2-0, geçen hafta da Ümraniyespor'u İstanbul'da 1-0 mağlup etti. Fırtına için İstanbul deplasman değil.

İKİ KUPA KAZANDI

Karadeniz devi, Abdullah Avcı ile İstanbul'da 2 Süper Kupa aldı. 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı. Bu sezon ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Karadeniz devinin hedefi sezonu iki kupa ile tamamlamak.

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