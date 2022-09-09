Uyumumuz süper

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macar takımı Ferencvaros'a 3-2 mağlup olurken, bordo-mavililerin yeni transferi Umut Bozok golünü attı. Ümraniye maçından sonra dün akşam da Avrupa arenasında ilk kez bordomavili formayı giyen Umut maç sonrası, "Takım kazansaydık çok mutlu olurduk. Maxi de gol attı, çok yardımcı oluyoruz ona. İdmanda daha çok çalışmamız lazım. İkimiz de gol attık ama kazansaydık daha da keyifli olacaktık" dedi. Umut şunları söyledi: "Bence ilk 15 dakikada zora girdi maç sonra iyi mücadele etti. Onlar 10 kişi olduktan sonra daha iyi olmalıydık. Yusuf'un golü olsaydı alırdık maçı. Şimdi ligde önemli maçımız var."