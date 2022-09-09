Şanssız gece!

İKİNCİ devrede tek kale oynadık. Birçok pozisyon bulduk. Yeni transferler Yusuf Yazıcı ile Umut Bozok da oyuna alındı. Umut 71'de sahne alarak umutlarımızı bir kez daha yeşertti. Rakibe büyük baskı kurduk. Son anlarda Yusuf Yazıcı'nın tablo güzelliğindeki röveşatası ofsayta takılınca üzüntümüz bir kat daha arttı. Ancak özellikle ikinci devredeki etkili futbol taraftarın mest etti.
İKİNCİ devrede tek kale oynadık. Birçok pozisyon bulduk. Yeni transferler Yusuf Yazıcı ile Umut Bozok da oyuna alındı. Umut 71'de sahne alarak umutlarımızı bir kez daha yeşertti. Rakibe büyük baskı kurduk. Son anlarda Yusuf Yazıcı'nın tablo güzelliğindeki röveşatası ofsayta takılınca üzüntümüz bir kat daha arttı. Ancak özellikle ikinci devredeki etkili futbol taraftarın mest etti.
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