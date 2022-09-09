Haberler Trabzonspor Şanssız gece!

Şanssız gece!

5’te Nguen’in golü ile geriye düştük, 16’da Civic atılınca sevindik. 29’da Traore farkı 2’ye çıkardı. 39’da Gomez’le cevap verdik, Nguen’in penaltısı işi zora soktu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Şanssız gece!
Son şampiyon Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildi. 5. dakikada Nguen'in golü ile geriye düştük. 16'da Civic atılınca Macar ekibi 10 kişi kaldı. Birkaç net fırsatı Gomez ile harcadık. Ardından 29'da Traore ile şok yaşadık. Yeni transfer Gomez 39'da enfes bir golle farkı ikiye indirdik. Gol için yüklenirken bu kez penaltı ile sarsıldık. 44'te Nguen bu kez penaltıdan attı, farkı 2'ye çıkardı.
İKİNCİ devrede tek kale oynadık. Birçok pozisyon bulduk. Yeni transferler Yusuf Yazıcı ile Umut Bozok da oyuna alındı. Umut 71'de sahne alarak umutlarımızı bir kez daha yeşertti. Rakibe büyük baskı kurduk. Son anlarda Yusuf Yazıcı'nın tablo güzelliğindeki röveşatası ofsayta takılınca üzüntümüz bir kat daha arttı. Ancak özellikle ikinci devredeki etkili futbol taraftarın mest etti.
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