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İmza Fırtına'sı!

Teknik direktör Abdullah Avcı 3, kaptan Uğurcan Çakır 5 yıllık imza attı. Djaniny ile 2, Muhammet Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu ile de 3’er senelik sözleşme yapılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
İmza Fırtına'sı!

13 takviye yaparak kadrosunu güçlendiren son şampiyon Trabzonspor, iç transferde de imzaları attırdı. Daha önce 'maaş farkı giderilecek' sözü verilen Uğurcan Çakır ile masaya oturan Fırtına, 26 yaşındaki eldivenin 2024'te sona erecek sözleşmesini 2027'ye uzattı. 5 yıllık imza atan kaptanın ücreti 9 milyon TL'den 25 milyon TL + bonuslar şeklinde revize edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Djaniny ile de anlaşma sağlandı. Mukavelesi 2025'e kadar uzatılan 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvete yıllık 1 milyon 500 bin euro + bonuslar (1.9 milyon euro) ödenecek. Ayrıca kaleciler 21 yaşındaki Muhammet Taha Tepe ve 19 yaşındaki Kağan Moradaoğlu ile 3'er yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

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