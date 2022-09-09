Gomez’den süper siftah

Yeni transfer Gomez dün ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Abdullah Avcı, geçen hafta ligde Ümraniyespor sınavında kadrosuya aldığı ancak görev vermediği Uruguaylı forveti dün 11'de oynattı. 39'da çok klas bir gol atan 26 yaşındaki yıldız, Umut Bozok'a da harika bir asist yaparak mest etti. Gomez maç sonrası, "İlk yarıda sıkıntı yaşadık. İkinci devrede güzel oynadık. Ben de daha iyi olacağım" diye konuştu.
Yeni transfer Gomez dün ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Abdullah Avcı, geçen hafta ligde Ümraniyespor sınavında kadrosuya aldığı ancak görev vermediği Uruguaylı forveti dün 11'de oynattı. 39'da çok klas bir gol atan 26 yaşındaki yıldız, Umut Bozok'a da harika bir asist yaparak mest etti. Gomez maç sonrası, "İlk yarıda sıkıntı yaşadık. İkinci devrede güzel oynadık. Ben de daha iyi olacağım" diye konuştu.