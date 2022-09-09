Avcı ile 3 yıl daha

Trabzonspor'u uzun zaman sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı ile de yola devam ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı hoca ile 2 yıllık daha ek sözleşme için anlaşmaya varıldı. Buna göre Avcı'nın 2023 yılında sona erecek sözleşmesi de 2025 yılına uzatıldı.
Trabzonspor'u uzun zaman sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı ile de yola devam ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı hoca ile 2 yıllık daha ek sözleşme için anlaşmaya varıldı. Buna göre Avcı'nın 2023 yılında sona erecek sözleşmesi de 2025 yılına uzatıldı.