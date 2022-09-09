Haberler Trabzonspor Avcı ile 3 yıl daha

Avcı ile 3 yıl daha

Trabzonspor'u uzun zaman sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı ile de yola devam ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı hoca ile 2 yıllık daha ek sözleşme için anlaşmaya varıldı. Buna göre Avcı'nın 2023 yılında sona erecek sözleşmesi de 2025 yılına uzatıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Avcı ile 3 yıl daha
Trabzonspor'u uzun zaman sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı ile de yola devam ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı hoca ile 2 yıllık daha ek sözleşme için anlaşmaya varıldı. Buna göre Avcı'nın 2023 yılında sona erecek sözleşmesi de 2025 yılına uzatıldı.
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