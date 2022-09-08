Yusuf Yazıcı formayı giydi

Trabzonspor, Lille'den 1 yıllığına kiralık olarak yuvasına dönen Yusuf Yazıcı transferini bir video ile duyurdu. "Yuvana hoş geldin Yusuf Yazıcı" başlığıyla hazırlanan videoda 25 yaşındaki yıldız eski numarası 97'ye bakıyor, elindeki şehrin plakası olan 61'i sırtına geçiriyor ve Şenol Güneş Stadı'nın çimlerine ayak basıyor.

GÖREVE HAZIR

Yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, Ferencvaros deplasmanında maça yedek kulübesinde başlayacak. Lille ile sezona çıkıp, maçlar oynadığı için Trabzonspor'a hazır gelen 25 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın gidişatına göre süre alacak. Abdullah Avcı, ikinci devrede onu mutlaka kullanmak istiyor.