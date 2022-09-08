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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ferencvaros maçının ardından açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 16. dakikada 10 kişi kalan rakibine 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 00:24 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 00:41
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ferencvaros maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Öz eleştiri yapmamız lazım. Maça iyi başlayamadık. Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. Oyuna tekrar ortak olduk, bu sefer basit bir hatadan penaltı oldu.

Rakip kırmızı gördükten sonra oyunu daha domine etmemiz lazımdı.

Buradan çıkaracağımız derslere bakacağız. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Daha iyisini yapabiliriz. Bunu bir an evvel unutup, diğer maçlara odaklanacağız.

Burada oynamaktan mutlu olduk. Atmosfer oldukça iyiydi.

Taraftarımız her zaman Trabzonspor'a destek olmuştur. Dünyaya örnek olup çıtayı yukarı çekmişlerdir. Buradan daha iyi bir atmosferde rakibimizi misafir edeceğiz.

Hakemler gayet iyi bir performans sergiledi bence. Hakemler hakkında konuşmayı zaten sevmiyorum. Burada milli takım ile oynamıştım. Stadın yenilenmesi beni mutlu etti.

Geçen yıl şampiyon olduğumuzda sözleşme uzatılma teklifi gelmişti. Ben de gerek olmadığını, zaten sözleşmem olduğunu söyledim. Şimdi de mukavelemizi 3 sezon daha uzattık. Yeni başarılar, yeni hedefler için imzaladık. Hem bana hem de Trabzonspor'a hayırlı olsun.

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