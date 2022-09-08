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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da esecek! İşte Abdullah Avcı'nın Ferencvaros maçı 11'i...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Macar temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın zorlu maçta kadroda rotasyon yapması bekleniyor. İşte Trabzonspor'un Ferencvaros maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da esecek! İşte Abdullah Avcı'nın Ferencvaros maçı 11'i...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Devler Ligi'ne katılmak için büyük avantaj elde etmiş ancak play-off aşamasında Kopenhag'ı geçememişti. Bordo-mavililer, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız ile aynı gruba düşmüştü. Trabzonspor grup maçlarına Ferencvaros deplasmanında başlayacak. Karadeniz devinin hedefi deplasmandan 3 puan çıkarmak. Fırtına böylece iyice gerileyen ülke puanına yardımcı da olmayı planlıyor. Türkiye, Abdullah Avcı ve öğrencilerinden galibiyet bekliyor.

DENSWIL SOL BEKE
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ferencvaros maçından başlayarak takım içinde bazı oyuncuların yerleriyle oynayacak. Bir süredir Vitor Hugo'nun yerine sol stoperde görev yapan Stefano Denswil sol beke geçecek. Sezon başında Kasımpaşa'dan gelen Eren Elmalı, Macaristan deplasmanında maça kulübede başlayacak. Vitor Hugo 11'e dönecek ve Marc Bartra'nın partneri olacak. Abdullah Avcı savunma oyuncularıyla yaptığı görüşmede risk almamalarını istedi. İki lider oyuncu Bartra ve Hugo savunmayı yönetecek.

142. MAÇINA ÇIKIYOR
TrabzonspoR, Avrupa arenasında 142. karşılaşmasını oynayacak. Bordo-mavililer 141 mücadelede 50 galibiyet, 37 beraberlik, 54 yenilgi aldı. 178 gol kaydetti. 194 gol yedi.

5 OYUNCU KADRODA YOK
Bordo-mavililerde bugün 5 futbolcu sakatlıkları sebebiyle oynamayacak. Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz, Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Kovacevic, Civic, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Mercier, Traore, Boli

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Trezeguet, Umut Bozok

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