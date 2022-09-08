Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'da 5 futbolcunun sözleşmesi yenilendi!

Son dakika: Trabzonspor'da 5 futbolcunun sözleşmesi yenilendi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süpğer Lig'in son şampiyonu Trabzonspor Uğurcan Çakır Djaniny, Abdülkadir Ömür, Muhammed Taha Tepe ve Kaan Moradaoğlu'nun sözleşmelerini yeniledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 18:12 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 18:25
Son dakika: Trabzonspor'da 5 futbolcunun sözleşmesi yenilendi!

Trabzonspor'un geçen sezon yaşadığı çifte kupalı zaferinde büyük pay sahiplerinden olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo'nun sözleşmelerini uzattı. Ayrıca, genç oyuncular Muhammed Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu'nun da sözleşmeleri uzatıldı.

Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Uğurcan Çakır'ın yeni sözleşmesiyle birlikte 20 milyon TL civarında bir ücret kazanacağı öğrenildi.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi de yeni zamla birlikte 2024'e kadar uzatıldı.

Trabzonspor'un 31 yaşındaki Cape Verdeli hücum oyuncusu Djaniny'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini ise 2025'e kadar uzattı.

Genç kaleciler Muhammed Taha Tepe'nin sözleşmesi 2027'ye, Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi ise 2025'e kadar uzatıldı.

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