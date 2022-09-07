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Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Özkaynaktan yetişen isimleri yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı, altyapıdan bazı oyuncuları A Takım'a monte etmeyi planlıyor. Sol bek mevkisine alternatif üretmek isteyen Avcı, geçtiğimiz dönem altyapıda gösterdiği performansla dikkat geçen 19 yaşındaki oyuncuyu A Takım'da deneme kararı aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 10:41
Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Trabzonspor'da kadro planlama çalışmaları teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürüyor.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Transferin hızlı takımı olan bordo-mavililer birçok yıldızla kadrosunu güçlendirdi.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Yapılan takviyelerin ardından alternatifli bir kadro kuran Fırtına, 3 kulvarda başarı hedefinde.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Teknik direktör Abdullah Avcı, kadro mühendisliğinde altyapıya da oldukça önem veriyor.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Genç isimlerin performansını yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı, A Takım'a alacağı isimlere karar verecek.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

AHMETCAN AJAX'A GİTTİ!
Son olarak Hollanda Ligi ekibi Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, bunun en büyük örneği olarak dikkat çekti.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Bordo-mavililer, Ahmetcan'ın transferinden kasasına 9.5 milyon euro koydu.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Trabzonspor, 19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Özkaynaktan oyuncu yetiştirmeye büyük önem veren Trabzonspor'da, genç oyuncular göz hapsinde tutuluyor.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

ARİF BOŞLUK A TAKIM'A!
Teknik direktör Abdullah Avcı, bu dönem sol bek Arif Boşluk başta olmak üzere altyapıdan bazı isimleri A takıma monte edecek.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Geçtiğimiz dönem altyapıdaki performansıyla dikkat çeken Boşluk'un A Takım'da deneneceği belirtildi.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Sol bek mevkisinde forma giyen Arif Boşluk, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Arif Boşluk, Türkiye U19'da 1 karşılaşmada görev yaptı.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Genç oyuncunun Trabzonspor'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Trabzonspor'da altyapıdan A Takım'a takviye! Abdullah Avcı istedi takıma katıldı

Trabzonspor altyapısında 65 karşılaşmada görev alan Arif Boşluk 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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