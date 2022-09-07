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Trabzonspor Macaristan'a geldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maç için Macaristan’a geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 17:44
Trabzonspor Macaristan'a geldi
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu müsabaka için özel uçak ile Macaristan'a gitti. Uluslararası Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'na inen kafile daha sonra polis eskortuyla konaklayacağı Corinthia Royal Budapeşte Oteli'ne yerleşti. Trabzonspor'un, Ferencvaros maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hakan, Larsen, Hugo, Denswıl, Bartra, Eren Elmalı, Sıopıs, Gbamin, Doğucan, Hamsık, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Lahtami, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok ve Gomez."


Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı maçın son antrenmanı Budapeşte'de yapacak. Yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) müsabakanın oynanacağı Groupama Arena'da son taktik çalışmasını gerçekleştirecek olan bordo-mavililer maç saatini beklemeye başlayacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Anastasios Bakasetas yerel saatle 19.30'da (TSİ 20.30) basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
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