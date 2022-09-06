TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Sağ bek mevkisine transfer yapmak isteyen Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Sağ bek mevkisine transfer yapmak isteyen Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Bordo-mavililer, Sassuolo tarafından 25 kişilik kadroya yazılmayan Mert Müldür'ü satın alma opsiyonuyla kiralamak için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.
Karadeniz gazetesinin haberine göre; Trabzonspor yönetimi, yıldız futbolcu için resmi teklifini yaptı.
Mert Müldür ile transfer döneminin başında Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.
ABDULLAH AVCI ISRAR EDİYOR
Bu şartlarda Mert için bir anlaşma olsa bile en az 2 hafta daha hazır hale gelemeyecek.
Mert Müldür 19 Ağustos'ta oynanan Juventus maçında sakatlandı.
Sağ ayak bileği medial malleolünde kırık tespit edildi.
Milano'da Dr. Giacomo Zanon tarafından ameliyat edildi.
Abdullah Avcı'nın bu riski alarak milli sağ bekin transferini istediği gelen bilgiler arasında.
Sağ bek mevkisinde forma giyen Mert Müldür, stoper ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.
A Milli futbolcunun, Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
ALTERNATİFİ HAZIR!
Trabzonspor'un sağ bek transferi için gündeminde olan bir başka gurbetçi de Schalke formasını giyen Mehmet Can Aydın.
20 yaşındaki Türk kökenli Alman futbolcunun kiralanması için de menajerlerle görüşmeler sürüyor.
Hem kulübünün tecrübe kazanması hem oyuncunun süre almak istemesi bu transferin olma olasılığını yükseltiyor.
Ancak Abdullah Avcı'nın Mert Müldür transferini sonuna kadar zorlamak istediği, olmazsa Mehmet Can Aydın'a dönülmesi talimatı verdiği gelen haberler arasında.