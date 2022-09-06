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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından olan Trabzonspor'da operasyon son sürat devam ediyor. Sağ bek takviyesi için kolları sıvayan bordo-mavililerden sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün peşine düştü. Trabzonspor'un, A milli yıldızın transferi için resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Öte yandan her ihtimale karşı Fırtına'nın alternatif bir ismi yedekte tuttuğu öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 16:11
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Sağ bek mevkisine transfer yapmak isteyen Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Bordo-mavililer, Sassuolo tarafından 25 kişilik kadroya yazılmayan Mert Müldür'ü satın alma opsiyonuyla kiralamak için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Karadeniz gazetesinin haberine göre; Trabzonspor yönetimi, yıldız futbolcu için resmi teklifini yaptı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Mert Müldür ile transfer döneminin başında Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

ABDULLAH AVCI ISRAR EDİYOR
Bu şartlarda Mert için bir anlaşma olsa bile en az 2 hafta daha hazır hale gelemeyecek.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Mert Müldür 19 Ağustos'ta oynanan Juventus maçında sakatlandı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Sağ ayak bileği medial malleolünde kırık tespit edildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Milano'da Dr. Giacomo Zanon tarafından ameliyat edildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Abdullah Avcı'nın bu riski alarak milli sağ bekin transferini istediği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Sağ bek mevkisinde forma giyen Mert Müldür, stoper ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

A Milli futbolcunun, Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

ALTERNATİFİ HAZIR!
Trabzonspor'un sağ bek transferi için gündeminde olan bir başka gurbetçi de Schalke formasını giyen Mehmet Can Aydın.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

20 yaşındaki Türk kökenli Alman futbolcunun kiralanması için de menajerlerle görüşmeler sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Hem kulübünün tecrübe kazanması hem oyuncunun süre almak istemesi bu transferin olma olasılığını yükseltiyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mert Müldür'e resmi teklif! Alternatifi de hazır

Ancak Abdullah Avcı'nın Mert Müldür transferini sonuna kadar zorlamak istediği, olmazsa Mehmet Can Aydın'a dönülmesi talimatı verdiği gelen haberler arasında.

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