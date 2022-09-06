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Ferencvaros planı hazır

Abdullah Avcı, Avrupa Ligi H Grubu'nda perşembe günü oynanacak Ferencvaros maçında kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Tecrübeli hocanın savunmanın solunda Eren'i dinlendirip Denswil'e görev vermesi, forvette yeni transfer Umut Bozok'u oynatması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
Ferencvaros planı hazır

Abdullah Avcı, Avrupa Ligi H Grubu'nda perşembe günü oynanacak Ferencvaros maçında kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Tecrübeli hocanın savunmanın solunda Eren'i dinlendirip Denswil'e görev vermesi, forvette yeni transfer Umut Bozok'u oynatması bekleniyor. Gomez'in ise sonradan oyuna dahil olması planlanıyor. Ofansif orta sahada Bakasetas formaya en yakın isim. Avcı'nın Abdülkadir Ömür'ü yine sağ kanatta düşündüğü ama maçın gidişatına göre Yusuf Yazıcı'yı da burada görevlendirebileceği ifade edildi.

YAKIN TAKİP

Teknik direktör Abdullah Avcı, perşembe günü karşılaşacakları Ferencvaros'u yakın takibe aldı. Macar ekibinin, Ujpest ile oynadığı ve 6-0 kazandığı maça yardımcılarını yollayan deneyimli hoca, galibiyet planını buna göre yapacak.

YOLCULUK 7 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ferencvaros maçı öncesi basın programı belli oldu. 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 12.00'de THY'ye ait özel uçakla Budapeşte'ye gidecek bordo-mavililer, TSİ 21.00'de Groupama Arena'da idman yapacak. TSİ 20.30'da da Abdullah Avcı ve Bakasetas basın toplantısı düzenleyecek.

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