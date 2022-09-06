Trabzonspor, Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın transferini resmen duyurdu. Cornelius'un ayrılığı sonrasında Umut Bozok ve Gomez transferlerini bitiren Fırtına, son olarak eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde 25 yaşındaki 10 numara, kendisini sezon sonuna kadar bordomavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüpten transfere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar bordo- mavi formasıyla" denildi.