5 isim listede yok

Bordo-mavili takımda yeni transferlerin tamamı UEFA'ya verilen listede yer aldı. Sakatlıkları devam eden Edin Visca, Peres, Serkan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı. Yani 5 isim kadroda yok.



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25 oyuncunun yer aldığı listeye son eklenen isim Yusuf Yazıcı oldu. Fırtına'nın bu süreçten sonra transfer ettiği isimler UEFA kadrosuna yazılmayacak.