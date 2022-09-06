Haberler Trabzonspor 5 isim listede yok

5 isim listede yok

Bordo-mavili takımda yeni transferlerin tamamı UEFA'ya verilen listede yer aldı. Sakatlıkları devam eden Edin Visca, Peres, Serkan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı. Yani 5 isim kadroda yok.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
5 isim listede yok

Bordo-mavili takımda yeni transferlerin tamamı UEFA'ya verilen listede yer aldı. Sakatlıkları devam eden Edin Visca, Peres, Serkan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı. Yani 5 isim kadroda yok.

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25 oyuncunun yer aldığı listeye son eklenen isim Yusuf Yazıcı oldu. Fırtına'nın bu süreçten sonra transfer ettiği isimler UEFA kadrosuna yazılmayacak.

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