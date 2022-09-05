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Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları! Yusuf Yazıcı...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerde yeni transfer Yusuf Yazıcı, idmanda yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 00:10
Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları! Yusuf Yazıcı...

Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları başladı. Bordo-mavililer, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Geniş alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı da bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi ise idmanda yer almadı.

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