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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'da forma giyen Levi Garcia için devreye girdi. İşte yapılan teklif ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da mutlak şampiyonluk hedefliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Bordo mavililer, ilk 5 haftada 10 puan elde etmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Fırtına'da gözler bir yandan da transferde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Transfer sezonunun son bir haftasında Jean-Philippe Gbamin, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Emirhan Eraslan, Maxi Gomez ve Yusuf Yazıcı'yı takımına kazandıran Trabzonspor yönetimi, çalışmalarına devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Fırtına'da gündem artık Levi Garcia.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Fotomaç'ın Yunan basınından derlediği habere göre, bordo-mavili takım, Yunanistan Ligi ekibi AEK forması giyen Levi Garcia'nın peşinde.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Haberde, Karadeniz devinin Yunan kulübüne sağ kanat oyuncusu için teklif yaptığı, ama AEK kulübünün reddettiği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

VISCA'NIN YERİNE

Haberin detaylarında görüşmelerin devam ettiği dile getirildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Trinidad ve Tobagolu oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvette de oynayabilen 1.82 boyundaki futbolcu, Trinidad ve Tobago Milli Takımı formasını 29 kez giydi

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

29 maçta fileleri 3 kez sarstı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Karadeniz devinin, bu transferi çok kısa bir süre içerisinde bitirerek Visca'nın boşluğunu doldurmak istediği ve ısrarlı davrandığı dile getiriliyor.

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