TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Levi Garcia için teklif!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Bordo mavililer, ilk 5 haftada 10 puan elde etmişti.
Fırtına'da gözler bir yandan da transferde.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Bordo mavililer, ilk 5 haftada 10 puan elde etmişti.
Fırtına'da gözler bir yandan da transferde.
Transfer sezonunun son bir haftasında Jean-Philippe Gbamin, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Emirhan Eraslan, Maxi Gomez ve Yusuf Yazıcı'yı takımına kazandıran Trabzonspor yönetimi, çalışmalarına devam ediyor.
Fırtına'da gündem artık Levi Garcia.
Fotomaç'ın Yunan basınından derlediği habere göre, bordo-mavili takım, Yunanistan Ligi ekibi AEK forması giyen Levi Garcia'nın peşinde.
Haberde, Karadeniz devinin Yunan kulübüne sağ kanat oyuncusu için teklif yaptığı, ama AEK kulübünün reddettiği belirtildi.
VISCA'NIN YERİNE
Haberin detaylarında görüşmelerin devam ettiği dile getirildi.
Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Trinidad ve Tobagolu oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.
Sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvette de oynayabilen 1.82 boyundaki futbolcu, Trinidad ve Tobago Milli Takımı formasını 29 kez giydi
29 maçta fileleri 3 kez sarstı.
Karadeniz devinin, bu transferi çok kısa bir süre içerisinde bitirerek Visca'nın boşluğunu doldurmak istediği ve ısrarlı davrandığı dile getiriliyor.
Garcia, geçen sezon ise 39 maçta sahaya çıktı.
24 yaşındaki oyuncu, 8 gol attı.
Ayrıca 6 asist yaptı.