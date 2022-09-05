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SON DAKİKA - Ve Yusuf Yazıcı formayı giydi! Trabzonspor'dan paylaşım geldi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, yuvaya döndü. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından, 25 yaşındaki oyuncunun formalı fotoğrafını paylaştı. Yapılan paylaşıma, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla." notu düşüldü. Yapılan bir diğer paylaşımda, "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi... Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 20:09 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 20:37
SON DAKİKA - Ve Yusuf Yazıcı formayı giydi! Trabzonspor'dan paylaşım geldi

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, yuvaya döndü. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından, yıldız futbolcunun formalı fotoğrafını paylaştı.

Yapılan paylaşıma, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla." notu düşüldü. Yapılan bir diğer paylaşımda, "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi... Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı!" ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kadroya katıldı.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yılında Lille'ye 17 milyon euro bonservis ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu.

Milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Fransız ekibinden kiralık olarak CSKA Moskova'da oynamıştı.

İşte o paylaşım...

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