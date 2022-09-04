TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Trabzonspor'da transfer yeni bir sürece giriyor.
Bordo-mavililer sağ bekte bir anda sayısal olarak eksik kaldı.
Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıklarına Abdullah Avcı'nın bu bölgede de şans tandığı 'joker' isim Dorukhan Toköz de katıldı.
Trabzonspor'da transfer yeni bir sürece giriyor.
Bordo-mavililer sağ bekte bir anda sayısal olarak eksik kaldı.
Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıklarına Abdullah Avcı'nın bu bölgede de şans tandığı 'joker' isim Dorukhan Toköz de katıldı.
Elde sağlam sadece Jens Stryger Larsen kaldı.
Ümraniyespor mücadelesi sonrasında başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı bu bölgeye bir takviye yapacaklarının sinyalini verdiler.
İki isim de "Dorukhan'ın sakatlığı uzun sürecek."
"Bu bölgeyi güçlendirmemiz gerekiyor."
"Bir transfer yapmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptılar.
Karadeniz Fırtınası'nda hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı sağ bek için yerli bir formül üzerinde duruyor.
Scout ekibinin de önerisiyle kadroya katmayı planladıkları 2 aday var:
Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl veya Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı.
Bordo-mavili idareciler iki oyuncunun da kulüpleriyle temasa geçtiler.
29 yaşındaki Tayfur'un kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncuyu Beşiktaş da ısrarcı şekilde istiyor.
22 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın da Antalyaspor ile 3 yıl daha kontratı var.
Akdeniz ekibi bonservis bedeli olarak 4 milyon euro talep ediyor