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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Peres ve Serkan’ın sakatlıklarına Dorukhan da eklendi. Takımda tek sağlam sağ bek Larsen kaldı. Başkan Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası “Sağ beke bir takviye yapmayı düşünüyoruz” dediler. Hedefte adı Beşiktaş ile de anılan Alanyaspor’dan Tayfur Bingöl ile Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Elde sağlam sadece Jens Stryger Larsen kaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Ümraniyespor mücadelesi sonrasında başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı bu bölgeye bir takviye yapacaklarının sinyalini verdiler.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

İki isim de "Dorukhan'ın sakatlığı uzun sürecek."

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

"Bu bölgeyi güçlendirmemiz gerekiyor."

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

"Bir transfer yapmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptılar.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Karadeniz Fırtınası'nda hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı sağ bek için yerli bir formül üzerinde duruyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Scout ekibinin de önerisiyle kadroya katmayı planladıkları 2 aday var:

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl veya Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Bordo-mavili idareciler iki oyuncunun da kulüpleriyle temasa geçtiler.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

29 yaşındaki Tayfur'un kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

Oyuncuyu Beşiktaş da ısrarcı şekilde istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gündem Bünyamin Balcı ve Tayfur Bingöl

22 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın da Antalyaspor ile 3 yıl daha kontratı var.

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