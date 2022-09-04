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TRABZONSPOR HABERLERİ | Dorukhan Toköz'den ameliyat sonrası paylaşım!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta bordo-mavili ekipte Dorukhan Toköz sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığı yüzünden ameliyat oldu ve geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 15:39
TRABZONSPOR HABERLERİ | Dorukhan Toköz'den ameliyat sonrası paylaşım!

Trabzonspor'da sol dizinden ameliyat olan Dorukhan Toköz, "Bu sakatlıktan çok daha güçlenerek çıkacağım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede dün sabah sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat oldu. Başarılı futbolcu, sosyal medyasından mesaj yayınlayarak sevenlerine ve destek verenlere teşekkür etti.

Toköz, açıklamasında, "Beni tanıyanlar bilir; hep şükür eder ve her şerde bir hayır olduğuna inanırım ve yine beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu sakatlıktan da çok daha güçlenerek çıkacağım. İlk andan itibaren, beni arayan, ziyaretime gelen, yanımda olan başta ailem olmak üzere Sayın başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. Evelallah her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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