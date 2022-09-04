SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım!

Trabzonspor, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç'un sözlerine ithafen yapılan paylaşımda, "Sekiz şampiyonluğumuzun gerçekliği kadar güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mutlu Pazarlar Trabzonspor Ailesi!" ifadeleri kullanıldı.



ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



"Trabzonspor'un bizimle ilgili yaptığı paylaşımlar... Maxi Gomez ile geçen hafta anlaştık. 48 saat süre verdi bize Valencia, bu süre dolduğunda hocamızı ikna edemedik. Bizim hocamız, 'Bize uymaz.' dedi."



"Trabzonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen alması konusu; Trabzonspor'un 8 şampiyonluk konusu ne kadar gerçekse, o kadar gerçektir."

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