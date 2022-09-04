Kale gole kapalı

Karadeniz temsilcisi geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Bordo-mavililer 10 puan toplarken bunu daha çok savunmasına borçlu. Trabzonspor 5 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapattı. Puan cetvelinde yediği gol hanesindeki 5 rakamı Antalyaspor deplasmanındaki maça ait. İstanbulspor'u 2-0 yendi. Hatayspor ve Ümraniyespor'u 1-0'lık skorlarla geçti. Galatasaray derbisi ise 0-0 bitti. Antalyaspor karşısında aldığı 5-2'lik mağlubiyet Fırtına'nın gol yediği tek maç olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor ligde 6 gol attı. Averajı artı 1.