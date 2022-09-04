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Kale gole kapalı

Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı 5 maçın 4’ünde gol yemedi. Yediği 5 golün tamamı Antalyaspor maçında geldi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Kale gole kapalı
Karadeniz temsilcisi geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Bordo-mavililer 10 puan toplarken bunu daha çok savunmasına borçlu. Trabzonspor 5 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapattı. Puan cetvelinde yediği gol hanesindeki 5 rakamı Antalyaspor deplasmanındaki maça ait. İstanbulspor'u 2-0 yendi. Hatayspor ve Ümraniyespor'u 1-0'lık skorlarla geçti. Galatasaray derbisi ise 0-0 bitti. Antalyaspor karşısında aldığı 5-2'lik mağlubiyet Fırtına'nın gol yediği tek maç olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor ligde 6 gol attı. Averajı artı 1.
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