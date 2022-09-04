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Geçmiş olsun Dorukhan

Ümraniyespor maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu sağ dizinden operasyon geçirdi. Bir süre sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Geçmiş olsun Dorukhan
Trabzonspor'un Ümraniyespor'u deplasmanda yendiği mücadelede Dorukhan Toköz talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu hemen hastaneye kaldırılırken MR sonrası sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküs yırtığı tespit edildi. Dorukhan dün sabah saatlerinde başarılı bir operasyon geçirdi. Yıldız isim bir süre sahalardan uzak kalacak. Hem Trabzonspor'dan hem de Milli Takım'dan birçok takım arkadaşı başarılı oyuncuyu arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bordomavili kulübün sosyal medya hesaplarından da "Daha güçlü döneceksin Dorukhan" mesajı paylaşıldı. Yeni transferlerden Marc Bartra da "Sen bir makinesin" diyerek meslektaşına moral verdi.
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