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Bir stoperden fazlası: Bartra

Fırtına'nın Real Betis'ten renklerine kattığı Marc Bartra performansıyla göz kamaştırıyor. Savunmada güçlü duran tecrübeli stoper, attığı diyagonal uzun paslarla da rakibi çaresiz bırakıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Bir stoperden fazlası: Bartra

Fırtına'nın Real Betis'ten renklerine kattığı Marc Bartra performansıyla göz kamaştırıyor. Savunmada güçlü duran tecrübeli stoper, attığı diyagonal uzun paslarla da rakibi çaresiz bırakıyor. Futbol aklı yüksek oyuncunun tarzı teknik direktör Abdullah Avcı'yı da bir hayli memnun ediyor. Bartra, son olarak kazanılan Ümraniyespor maçında da savunmada sıfır hatayla oynadı. Takımının hücuma çıkışlarında topu hep doğru kullandı.

PAS PROFESÖRÜ

Marc Bartra, Ümraniyespor karşılaşmasında yine kusursuza yakın performans sergiledi. 63 pasının yüzde 88.9'ü isabetliydi. Rakip yarı sahada yüzde 88'lik pas isabeti buldu. 11 uzun pas attı. 3 hava topu kazandı. Hücuma çıktığı bir pozisyonda da müthiş bir güzel yolladı ancak kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.

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