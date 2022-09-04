Beklentiye izin yok

Bu sezon Süper Lig'de maçını en düşük gol beklentisiyle tamamayan 3 takım da Trabzonspor'un rakibiydi. İstanbulspor, bordo-mavililer karşısında 0.10, Ümraniyespor 0.21, Hatayspor ise 0.26 gibi çok düşük gol beklentisi oranı yakalayabildi. 3 takım da Karadeniz devine gol atamadı.

İDMAN YOKTU

Abdullah Avcı 11 günde 4 kritik maça çıkacak oyuncularına izin verdi. Deneyimli çalıştırıcı yoğun fikstür nedeniyle dün idman koymadı. Karadeniz devi 8 Eylül'de Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından yine deplasmanda Adana Demir ile oynayacak. 15 Eylül'de sahasında Kızılyıldız'ı, 3 gün sonra Gaziantepspor'u konuk edecek.