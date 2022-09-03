Zinciri kırdı

Trabzonspor'un Aston Villa'dan transfer ettiği Trezeguet, bordo- mavili forma ile ilk golünü Ümraniyespor'a attı... 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Anastasios Bakasetas'ın çektiği sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı'nın çeldiği topu iyi takip ederek sağ ayağıyla filelere gönderdi. Takımını 1-0 öne geçiren Trezeguet, üç puanı getiren isim oldu. Daha önce Antalyaspor maçında bir asist yapan tecrübeli oyuncu bu sezon Süper Lig'de çektiği 17'nci şutta fileleri havalandırdı.



TAKIM İÇİN OYNUYORUM

Trezeguet, "Bugün 3 puan için Allah'a şükretmeliyiz. Gol atmaktan daha önemli şey takımın kazanması. Golün geleceğini zaten biliyordum ama takımın başarısı benim için daha önemli. Şampiyon ve büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Kendim için değil takım için oynamaya çalışan bir oyuncuyum. Hamdolsun bugün gol de geldi" dedi.



AVCI'DAN TEBRİK

Trezeguet, Süper Lig'de forma giydiği İstanbulspor, Hatayspor, Antalyaspor ve Galatasaray maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iki Kopenhag sınavı ile TFF Süper Kupa'daki Sivasspor mücadelesinde gol atmayı başaramamıştı. Kaçırdığı fırsatlar ve bencil oynadığı gerekçesiyle eleştiri toplayan Mırıslı yıldız, şanssızlığını kırıp üzerindeki kara bulutları dağıttı. Trezeguet'yi maçtan sonra soyunma odasında takım arkadaşları ve teknik direktör Abdullah Avcı tebrik etti. Yöneticiler de Trezeguet'nin yeteneklerini bildiklerini, gollerinin arkasının geleceğini belirttiler.



VİSCA YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta kolu kırılan Visca da tribündeydi. Başkan Ağaoğlu, Visca ile maçtan önce sohbet edip, operasyon geçirdiği kolunu inceledi. Visca'nın sahalardan bir süre daha uzak kalması bekleniyor.